lunedì, 27 Aprile , 26

Fedez, la dedica speciale alla fidanzata e… al nuovo cane

(Adnkronos) - Fedez e una dedica speciale. Oggi,...

Lazio-Udinese 3-3, Maldini salva Sarri nel recupero

(Adnkronos) - Pareggio tra Lazio e Udinese. Oggi,...

Conte annulla appuntamenti: “Devo sottopormi a intervento chirurgico”

(Adnkronos) - "Devo sottopormi a un intervento chirurgico"....

Isernia, ragazzino pesta migrante pakistano: non gli ha comprato le sigarette

(Adnkronos) - Gravissimo episodio di cronaca a Isernia,...
HomePoliticaCaso Minetti, Serracchiani: “Meloni faccia dimettere Nordio”. E lui risponde: “Si rilegga...
caso-minetti,-serracchiani:-“meloni-faccia-dimettere-nordio”.-e-lui-risponde:-“si-rilegga-i-codici”
Caso Minetti, Serracchiani: “Meloni faccia dimettere Nordio”. E lui risponde: “Si rilegga i Codici”
Politica

Caso Minetti, Serracchiani: “Meloni faccia dimettere Nordio”. E lui risponde: “Si rilegga i Codici”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

ROMA – “Cosa sta aspettando Giorgia Meloni a far fare un passo indietro al ministro Carlo Nordio? Non c’è più tempo da perdere: la sua permanenza al Ministero della Giustizia si sta rivelando estremamente dannosa e il dicastero appare privo di guida e controllo”. Lo afferma Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Pd.

“Quanto sta emergendo è di una gravità inaudita. La grazia è un istituto di massima delicatezza che non può essere gestito con istruttorie improprie o superficiali. Il caso Minetti rappresenta un fatto senza precedenti, con un supplemento di analisi richiesto dal Quirinale che segnala un livello di approssimazione e sciatteria a via Arenula mai visto prima. A meno che non emergano ulteriori elementi, su cui sarà necessario fare piena luce”.

“Qualora emergesse la falsità di alcuni elementi sottoposti al Quirinale, saremmo di fronte a un segnale evidente di superficialità nella gestione di un procedimento di massima sensibilità costituzionale. Un atteggiamento che equivarrebbe al tradimento del rapporto fiduciario istituzionale con il Quirinale da parte del ministro Nordio, che rappresenta il vertice della nostra Repubblica e il garante della Costituzione. Sarebbe inaudito. Ma già il fatto che ne stiamo discutendo è estremamente grave: Meloni non può far finta di nulla. Le responsabilità politiche sono chiare e non si tratta di una questione tecnica, ma di una questione istituzionale e politica di primissimo piano. Non c’è più tempo da perdere: Nordio deve fare un passo indietro”, conclude la democratica.

NORDIO: “SERRACCHIANI PRIMA DI CHIEDERE DIMISSIONI RILEGGA CODICI”

“Prima di chiedere le mie dimissioni l’on. Serracchiani avrebbe dovuto rileggere, visto che è laureata in giurisprudenza, l’art. 681 del codice di procedura penale, sui provvedimenti relativi alla grazia”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in risposta a Debora Serracchiani che ne ha invocato le dimissioni in merito al caso Minetti.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Ankara, scontri tra polizia e minatori in sciopero della fame
Next article
Calcio, Serie A, Cagliari scatto salvezza

POST RECENTI

Politica

I Promessi Sposi fuori dal biennio? Il docente: “Sconfitta della scuola italiana”

ROMA - Il dibattito nel mondo della scuola dopo la diffusione della bozza delle nuove "Indicazioni nazionali per i licei", in cui si ipotizza un...
Politica

Sensi: “Questo 25 aprile tra più amari che ho vissuto, il Pd si interroghi”

ROMA - Una festa della Liberazione ancora una volta con episodi di intolleranza. "Per me questo 25 Aprile - risponde all'agenzia Dire il senatore del...
Politica

Conte annulla gli incontri: “Devo sottopormi a un intervento”

ROMA - "Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee....
Politica

Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 27 aprile 2026

TRUMP: "NON SONO UN PEDOFILO", E ATTACCA DI NUOVO LA STAMPA USA "Non sono un pedofilo e non sono uno stupratore. Le persone che scrivono queste...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.