Caso Pipitone, Piera Maggio e Pietro Pulizzi: “Chi ha sequestrato Denise non rimanga impunito”

ROMA – “Chiunque in tutti questi anni ci ha fatto del male, direttamente o indirettamente, non può e non deve rimanere impunito, soprattutto chi ha sequestrato Denise”. Così in un post su Facebook i genitori di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo (in Sicilia), Piera Maggio e Pietro Pulizzi.

“Fino a prova contraria Denise è viva e va cercata- proseguono- Se e quando ci dimostreranno il contrario, solo allora ci fermeremo nel cercarla e proseguiremo in altro”.

Il post arriva all’indomani di un evento inatteso, l’ispezione da parte di carabinieri e Vigili del Fuoco della vecchia casa di Anna Corona, ex moglie di Pulizzi. La figlia, Jessica, venne indagata con il suo fidanzato dell’epoca, poi assolta.

