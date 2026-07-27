lunedì, 27 Luglio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOCaso Pirlo, Abodi critica: "Una brutta figura". E Malagò prende tempo
caso-pirlo,-abodi-critica:-“una-brutta-figura”.-e-malago-prende-tempo
Caso Pirlo, Abodi critica: “Una brutta figura”. E Malagò prende tempo
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Caso Pirlo, Abodi critica: “Una brutta figura”. E Malagò prende tempo

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
Andrea Abodi critica la Figc e Giovanni Malagò dopo il caso Pirlo. Oggi, lunedì 27 luglio, il ministro per lo Sport e i Giovani ha parlato della scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, partendo proprio dal caos scoppiato intorno all’ex centrocampista del Milan, scelto da Maldini ma ‘bocciato’ per dopo la bufera legata ai suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse. 

“La sua rinuncia alla panchina dell’Italia si commenta da sola, avremmo voluto che tutto si concludesse in modo differente, purtroppo non si è manifestata né una comunione di intenti e neppure la giusta tempestività”, ha detto Abodi a Piacenza commentando proprio il caso Pirlo, “adesso dobbiamo recuperare una brutta figura”. 

Giovanni Malagò, intanto, ha preso tempo: “Il nuovo ct? Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia”, ha detto il presidente della Figc, ospite de Il Sole24Ore, “per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato, devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni. Per questo devi modificare tutta la filiera sotto il profilo della formazione, della cultura e questo implica anche l’allenatore. E’ una questione di semina, le idee sono molto chiare”, ha aggiunto Malagò che sul rapporto Baggio dice: “è bellissimo”. 

 

Previous article
Vozinha, dopo il Mondiale trova squadra e… piange
Next article
“Pirlo bocciato per russofobia”, Di Battista attacca. Picierno: “Servi di Putin sono tristi”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Attentato Berlino, attivista Flotilla difende Abdul Ballout: “Islam? Sua rabbia parlava tedesco”

(Adnkronos) - "Ho visto un ragazzo dove voi avete bisogno di vedere soltanto un musulmano. Abdul non ha agito per 'troppo Islam'. Dell'Islam non...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

“Pirlo bocciato per russofobia”, Di Battista attacca. Picierno: “Servi di Putin sono tristi”

(Adnkronos) - Andrea Pirlo perde la panchina della Nazionale per "russofobia". Parola di Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare M5S, attivo sui social e presenza...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Vozinha, dopo il Mondiale trova squadra e… piange

(Adnkronos) - Vozinha piange dopo i Mondiali. Il portiere di Capo Verde, diventato vero e proprio fenomeno social durante la rassegna iridata andata in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

‘Scuola in ascolto’, Regione Lombardia lancia nuovo bando da 3,7 milioni per il benessere degli studenti

(Adnkronos) - E’ aperto il nuovo bando ‘Scuola in Ascolto’ per il triennio 2026-2029. Un investimento di oltre 3,7 milioni di euro che...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.