Caso Ranucci, è scontro tra Schlein e Meloni

di Nicoletta Di Placido e Emanuele Nuccitelli

ROMA – Sul caso Ranucci “hanno sempre strumentalizzato ciò che ho detto. Non ho fatto nessun collegamento tra il governo e i mandanti. Io stavo parlando di una cosa diversa: parlavo del fatto che bisogna difendere la libertà di stampa in tutti i Paesi, perché dove non si difende quelli che fanno questo mestiere sono più esposti. E mi riferivo precisamente al fatto che in quegli stessi giorni nell’America di Trump abbiamo visto giornalisti uscire in fila dal Pentagono”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervistata a L’aria che tira. “Ma la destra continuerà sempre a strumentalizzare quello che diciamo per coprire i fallimenti di un Paese che dopo 4 anni del loro governo ha la crescita zero, stipendi tra i più bassi d’Europa, liste d’attesa di un anno anche per fare una mammografia e le bollette dell’energia più care d’Europa”, ha aggiunto.

MELONI: SCHLEIN RINNEGA ALLUSIONI SU CASO RANUCCI, CHIEDA SCUSA

“18 ottobre 2025. Davanti al congresso del PSE ad Amsterdam, Elly Schlein dichiarava: ‘Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua. La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo’. 27 luglio 2026. In una trasmissione TV, la stessa Elly Schlein sostiene: ‘Non ho mai fatto nessun collegamento fra Governo e mandanti’. Per mesi lei e altri esponenti della sinistra hanno costruito un racconto fatto di allusioni e insinuazioni, arrivando persino a gettare ombre sull’Italia davanti a una platea internazionale. Oggi che è emerso ciò che era chiaro, cioè che il Governo non c’entrava assolutamente nulla, la segretaria del PD arriva perfino a rinnegare le proprie parole, sostenendo di non aver mai fatto alcun collegamento. Le parole hanno un peso. Anche le allusioni. E chi ha scelto di gettare ombre sul Governo e sull’Italia, addirittura davanti a una platea internazionale, oggi non dovrebbe negare l’evidenza. Dovrebbe semplicemente chiedere scusa”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

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