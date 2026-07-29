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Caso Roggero, La Russa: pena criticabilissima, ma non è legittima difesa
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Caso Roggero, La Russa: pena criticabilissima, ma non è legittima difesa

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“In futuro modificherei eccesso colposo legittima difesa”

Roma, 29 lug. (askanews) – “Secondo me questa sentenza è criticabilissima nell’entità della pena, non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa, c’è poco da fare. Faccio l’avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede”. Lo ha detto, parlando del caso Roggero, il presidente del Senato Ignazio La Russa, durante la cerimonia del Ventaglio con la Stampa Parlamentare.”Gli auguro di uscire presto dal carcere”, “ma per il futuro modificherei l’eccesso colposo di legittima difesa, non la legge sulla legittima difesa”. “Creerei uno spazio normativo perché ove risulti che la gente è fortemente condizionata da quanto avvenuto pochi istanti prima e dal suo trascorso possa essere ritenuto colpevole di una forma di eccesso colposo di legittima difesa”, ha precisato.

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