ROMA – “Certamente nelle prossime ore presenteremo al tribunale la richiesta da parte di Toti (arrestato per corruzione, ndr) sia di potersi confrontare con la sua lista, che, ricordiamo, è il primo gruppo per forza numerica del consiglio regionale, e, inoltre, di poter avere un confronto con i leader regionali dei partiti della coalizione e con il gruppo parlamentare di riferimento a livello nazionale. Potranno seguire, a stretto giro, ulteriori richieste di incontri con ulteriori personalità politiche. Ricordiamo che Toti, oltre alla funzione istituzionale di presidente di regione riveste il ruolo di leader di una forza regionale assolutamente indispensabile per le scelte politiche del prossimo futuro”. Lo fa sapere Stefano Savi, l’avvocato di Giovanni Toti. “Le dimissioni non sono l’oggetto degli incontri- sottolinea- indispensabili ad un primo confronto circa le politiche regionali ad ampio spettro che il consiglio, e specificamente la maggioranza, dovrà portare avanti in attesa del ritorno alla piena agibilità politica del presidente”.

L’articolo Caso Toti, l’avvocato: “Chiediamo incontri con la maggioranza, non si parlerà di dimissioni” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it