caso-trentini,-eurodeputati-verdi:-“bene-l’impegno-della-commissione-europea”

ROMA – “Accogliamo con favore la risposta dell’Alta rappresentante Kaja Kallas, che ha confermato l’impegno della Commissione europea per la liberazione di Alberto Trentini dopo la nostra richiesta in tal senso”. Lo dichiarano le eurodeputate e gli eurodeputati della delegazione italiana dei Verdi al Parlamento europeo, Cristina Guarda, Ignazio Marino, Leoluca Orlando e Benedetta Scuderi, che il 12 settembre avevano inviato una lettera chiedendo alla Commissione europea di mobilitarsi per il cooperante italiano.

“Attraverso la Delegazione dell’Ue a Caracas, la Commissione sta lavorando a fianco delle autorità italiane per garantire ad Alberto la protezione consolare e per ottenerne la liberazione. Kallas ha ribadito che verranno utilizzate tutte le vie diplomatiche disponibili per chiedere l’immediata e incondizionata liberazione di Trentini e degli altri cittadini europei detenuti arbitrariamente in Venezuela,” aggiungono. Dopo oltre un anno di “detenzione arbitraria, è fondamentale che anche l’Ue continui a esercitare tutta la pressione diplomatica necessaria. Auspichiamo che il governo Meloni metta a frutto il supporto diplomatico europeo e agisca con la stessa determinazione mostrata dalla Francia, che ha ottenuto la liberazione del cooperante Camilo Castro. Chiediamo alla presidente Meloni e al ministro Tajani di assumersi le proprie responsabilità e di garantire un’azione immediata e concreta per liberare Alberto Trentini,” concludono.

