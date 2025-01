Caso Trentini, il Parlamento europeo esprime “preoccupazione” per il suo arresto

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Il Parlamento europeo esprime preoccupazione per Alberto Trentini, cittadino italiano arrestato dalle autorità venezuelane il 15 novembre 2024”. È quanto si legge in un paragrafo aggiunto alla risoluzione non vincolante sulla situazione approvata oggi dal Parlamento europeo con 374 voti a favore, 53 contrari e 163 astensioni. Il paragrafo è stato proposto dagli eurodeputati della Lega, Susanna Ceccardi, Roberto Vannacci e Silvia Sardone, a nome del gruppo Patrioti per l’Italia. L’emendamento, che ha trovato il sostegno di tutti gli eurodeputati italiani che risultano votanti, ha ricevuto 210 voti a favore, 133 contrari e 26 astenuti. Nel testo si esprime anche preoccupazioni per le condizioni di salute di Trentini, che “non ha con sé medicinali né beni di prima necessità” e di cui non si hanno notizie dal giorno dell’arresto. I principali punti della risoluzione sono l’estensione delle sanzioni a Nicolas Maduro e al suo entourage, il non riconoscimento della legittimità democratica del governo venezuelano e la revoca del mandato d’arresto per Edmundo Gonzalez Urrutia, che il Parlamento riconosce come di fatto vincitore delle elezioni.

