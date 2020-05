Cassa Integrazione, Gualtieri: “Stiamo accelerando le procedure”

Roberto Gualtieri, Ministro dell’Economia, ha rilasciato un’intervista a Che Tempo Che Fa in merito al Decreto Rilancio dell’Italia. Di seguito alcune parole in merito alla Cassa Integrazione.

Gualtieri: “Stiamo accelerando dei procedimenti”

Abbiamo chiesto norme per accelerare le procedure regionali che ci stanno dietro,. La Cassa Integrazione va erogata il prima possibile. Ci sarà anche un Reddito di Emergenza: servirà alle persone che non sono coperti dagli altri interventi precedenti. Nessuno deve essere lasciato indietro, e ci saranno queste risorse erogate in due tranche alle famiglie che avranno bisogno.

Per le aziende

Il Ministro ha aggiunto delle parole anche per le aziende:

Ci sono novità, ristori a fondo perduto per 62mila euro per le imprese fino a 5 milioni di fatturato, e i soldi saranno accreditati via bonifico alle PMI. Per quelle più grandi, invece, abbiamo elaborato un incentivo fiscale e di sostegno dello Stato per ricapitalizzare, bello ma un po’ complesso da spiegare. E’ estremamente incisivo, e consentirà di assorbire le perdite. In più abbiamo deciso di abbonare l’IRAP per giugno.

