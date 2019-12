Cassano potrebbe tornare alla Sampdoria, ma con un ruolo inedito: la “pazza” idea di Ferrero

​Antonio Cassano, ex attaccante di Parma e ​Sampdoria, è uno degli opinionisti di punta di Tiki Taka, trasmissione in onda su Mediaset. Si tratta di un personaggio che non ha peli sulla lingua e, proprio per questo motivo, spesso scatena delle vere e proprie bufere mediatiche. Antonio Cassano potrebbe a breve tornare nel mondo del calcio con un ruolo attivo. Il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, starebbe pensando all’ex calciatore barese in un ruolo inedito. Cassano, naturalmente, non… continua a leggere sul sito di riferimento