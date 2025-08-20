cast-stellare-per-power-hits-estate-2025-di-rtl-102.5-a-verona

Milano, 20 ago. (askanews) – Il Power Hits Estate di RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell’estate italiana, sta arrivando! Lunedì 1° settembre, all’Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d’Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il Power Hit dell’estate 2025. La nona edizione di Power Hits Estate ha registrato il tutto esaurito, confermando il successo straordinario e l’incredibile richiamo dell’evento, ormai uno dei principali appuntamenti musicali d’Italia.

Sul palco tutti gli artisti più amati e le canzoni più suonate dalla radio italiane durante la stagione estiva. La line up completa: Alfa, Anna, Annalisa, Blanco, Boomdabash, Bresh, Carl Brave, Clara, Coez, Dardust, Elodie, Fabio Rovazzi, Fabri Fibra, Fedez, Francesco Gabbani, Fuckyourclique, Gabry Ponte, Gaia, Gigi d’Alessio, Levante, Loredana Bertè, Lucio Corsi, Noemi, Orietta Berti, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal da Vinci, Salmo, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Tananai, The Kolors, Tredici Pietro, e tante altre sorprese!

Ma non finisce qui, sul palco dell’Arena di Verona non mancheranno grandi sorprese, con tanti altri grandissimi artisti.

L’edizione 2025 di Power Hits Estate di RTL 102.5, la nona consecutiva dall’Arena di Verona, sarà presentata da Paola Di Benedetto e Matteo Campese, volti ormai noti sul palco dell’Anfiteatro veronese.

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione fra RTL 102.5 ed EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti Radio e Tv in Italia, per la realizzazione delle classifiche di Power Hits Estate. A partire dalle 12.00 di lunedì 23 giugno 2025, verranno lanciate due classifiche: quella settimanale, che decreta il brano primo classificato di ogni settimana, e quella generale, che decreta il power hit dell’estate 2025, ovvero la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025. Realizzate in collaborazione con EarOne, le classifiche si baseranno sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati sull’airplay radiofonico rilevati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, tra cui radio nazionali, regionali e locali. Gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno esprimere la loro preferenza sulle canzoni in classifica e le votazioni saranno registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play. Per partecipare, è necessario essere registrati alla Community MyPlay. Ogni utente potrà esprimere un voto al giorno, valido per entrambe le classifiche attive in quel momento. Per quanto riguarda la classifica settimanale, i voti espressi nella settimana corrente contribuiranno a formare la classifica per quella settimana durante la votazione.

Il 1° settembre 2025 verrà proclamato il power hit dell’estate 2025, ovvero la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, durante il grande show live della prima radiovisione d’Italia, in diretta dall’Arena di Verona.

Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, durante la serata saranno assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni FIMI, PMI E SIAE: il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 – FIMI, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 20 giugno 2025 al 28 agosto 2025 (dati Gfk); il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 – PMI, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 23 giugno 2025 al 29 agosto 2025; il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 – SIAE, al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 23 giugno 2025 al 29 agosto 2025; il premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2025, all’album più venduto nel periodo 30 agosto 2024 al 28 agosto 2025 (dati Gfk).

Per il nono anno consecutivo, sarà nuovamente l’Arena di Verona a ospitare l’evento Power Hits Estate di RTL 102.5. Con la sua storia e la sua incomparabile bellezza, l’Arena, che ha visto esibirsi i più grandi artisti del mondo, si conferma il luogo perfetto per il grande spettacolo della prima radiovisione italiana. Il Power Hits Estate rappresenta il culmine e la conclusione dell’estate italiana. Lo spettacolo, che riunisce le hit più popolari dell’estate e gli artisti di maggior successo, sarà l’occasione per salutare la stagione estiva con una serata ricca di musica, emozione e tanto divertimento.

L’hashtag ufficiale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 è #RTL1025phe25