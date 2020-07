Castel di Sangro, il sindaco a CN1926: “Possibile inizio dal 23 agosto. Roccaraso? Non attrezzata. Tre amichevoli certe, non quattro””

Il ritiro del Napoli, come è ormai noto, cambia faccia. Dopo ben 9 anni passati in Trentino Alto-Adige e precisamente a Dimaro, in Val di Sole, la società partenopea si “trasferisce” in Abruzzo, a Castel di Sangro in provincia dell’Aquila. Una trasformazione che trova la sua prima motivazione nell’emergenza Coronavirus, mentre la seconda la trova nel progetto estremamente convincente che la località abruzzese ha posto sul tavolo di Aurelio De Laurentiis. Ne abbiamo parlato con il sindaco Angelo Caruso.

Castel di Sangro, il sindaco: “Possibile ritiro dal 23 agosto”

Innanzitutto com’è nato questo accordo con Aurelio De Laurentiis? Perché proprio Castel di Sangro?

La ragione di tale scelta non è una soltanto. Intanto, nell’approccio con la Regione Abruzzo e parlando col presidente si è individuata come prima ipotesi proprio Castel di Sangro, anche perché era una località conosciuta dal presidente. Poi si è pensato che potesse essere il sito ideale non soltanto per le attrezzature sportivo ma anche per la ricettività. Poi c’è fu il sopralluogo e da lì è nato un po’ tutti. Dunque De Laurentiis chiamò il presidente della Regione Abruzzo e chiese se ci fossero le condizioni, prima promozionali e poi se c’era una località ideale, e così Marsilio indicò Castel di Sangro

Il sindaco Di Donato ha dichiarato che la prima scelta della SSC Napoli, in realtà, sarebbe stata Roccaraso e che avrebbe poi optato per Castel di Sangro soltanto per lo stadio Teofilo Patini. Lei come risponde?

Probabilmente il pensiero di Roccaraso c’è stato. Ma il presidente non conosceva bene le strutture… loro hanno un campetto sportivo, noi invece abbiamo uno stadio omologato a livello internazionale. Inoltre anche la struttura alberghiera è superiore. Siamo donati di piscine, sia interna che esterne. Abbiamo una palestra di 300 metri quadrati, abbiamo 90 camere nell’hotel. Siamo forniti di tutto ciò che serviva alla società partenopea. A ciò va aggiunta la vicinanza dei diversi impianti, stadio compreso

Rispetto al periodo si è parlato di 29-30 agosto e 10 settembre. Ma è vero che in caso di eliminazione dalla Champions League la data di inizio ritiro sarà anticipata?

Avere una data precisa è un rebus. Se il Napoli dovesse essere eliminato dal Barcellona allora si prospetta l’ipotesi del ritiro a partire dal 23 agosto. Da parte nostra siamo disponibili dal 23 agosto. La SSC Napoli ha la precedenza su tutti proprio a partire da questa data. Durata ritiro in caso di anticipo? Abbiamo un’opzione di 2-3 settimane, volendo anche quattro se la società vorrà proseguire

Si è firmato un accordo pluriennale, precisamente di 6 anni con Castel di Sangro, ma il Napoli ha ancora un vincolo economico con il Trentino. Come si risolverà tale situazione?

Il presidente ha parlato di due ritiri nelle more della validità del contratto col Trentino. Dunque, per il futuro, la prima parte del ritiro la farebbe lì a Dimaro, mentre la seconda la farebbe qui a Castel di Sangro, è questa la soluzione trovata

Dovrebbero essere in programma quattro amichevoli. Conferma?

Sul numero non sono molto convinto. Quattro amichevoli in sole due settimane la vedo piuttosto dura. Se però il ritiro dovesse durare di più, allora credo proprio di sì. La certezza però è che se ne faranno tre. L’esordio, come di consueto, contro la squadra locale e poi contro due squadre abruzzesi che militano in Serie C

Indipendentemente dall’affluenza durante il periodo del ritiro, crede che ci sarà un forte impatto economico anche postumo, vista la cassa di risonanza e il prestigio che la SSC Napoli porterà?

Noi siamo convinti che ci sarà un effetto immediato dovuto proprio al ritiro. Ci sarà un flusso massiccio che, tra l’altro, bisognerà gestire nei modi e nei termini precauzionali vista l’emergenza Coroavirus. Poi ci sarà un effetto domino. La località diventerà più gettonata e più considerata, anche in periodi diversi, come quello invernale. Periodo invernale che, a dirla tutta, è il più importante per noi

The post Castel di Sangro, il sindaco a CN1926: “Possibile inizio dal 23 agosto. Roccaraso? Non attrezzata. Tre amichevoli certe, non quattro”” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento