Castel di Sangro, il sindaco: “Il Napoli farà un doppio ritiro. Ecco le possibili date”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli sul ritiro nella città abruzzese l’anno prossimo.

Castel di Sangro, le parole del sindaco

“Il Napoli verrà qui anche l’anno prossimo per il ritiro. Siamo certi che le restrizioni saranno minori la prossima estate, a causa della pandemia quest’anno non ci siamo potuti godere del tutto l’evento. Ci saranno i vaccini, è auspicabile una partecipazione del pubblico più attiva. Abbiamo infranto parecchie norme quest’anno. Ci stiamo già preparando per ospitare il ritiro, spazi per far interagire tifosi con la squadra. E’ un evento unico, avere una grande del Sud in ritiro. So che il Napoli farà due ritiri, uno in Trentino e uno da noi. Abbiamo sistemato un po’ di cose. Ci saranno molte sorprese, vedrete. Credo che qui durerà 10 giorni il ritiro. Date? Si farà il ritiro classico a luglio a Dimaro e dieci giorni qui ad agosto, poi ovviamente sono date indicative perché possono cambiare tante cose e ci sono anche gli Europei”.

