Castel Volturno, la ripresa degli allenamenti tra venerdì e lunedì 11 maggio: l’organizzazione per le sedute

Il Napoli potrebbe tornare a Castel Volturno tra venerdì prossimo e lunedì 11 maggio. Dopo quasi due mesi di stop, quindi, sembra essere giunto il momento del rientro in campo. De Laurentiis ha avvisato il capitano, Lorenzo Insigne. Il numero 24, quindi, ha scritto un bel messaggio ai compagni nella chat di gruppo. A riferire le modalità degli allenamenti nell’era del Covid-19 l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Di seguito uno stralcio di quanto scritto dal quotidiano oggi in edicola.

I calciatori si ritroveranno sparpagliati sui tre campi del centro sportivo di Castel Volturno, a turni e a decine di metri gli uni dagli altri e dai tecnici, impegnati in allenamenti individuali di un’oretta o poco più che dovranno favorire innanzitutto la riattivazione dopo quasi due mesi di esercizi fatti in casa. L’annuncio di Insigne ha innescato una serie di domande: il gruppo è in attesa di scoprire tutti i passaggi necessari, a cominciare dall’effettuazione dei tamponi Covid-19 a domicilio. Bisognerà abituarsi a ogni novità, bisognerà vestirsi e fare la doccia in casa e anche provvedere a lavare maglie e pantaloncini.