Castel Volturno, secondo giro di tamponi per i calciatori: da lunedì ipotesi ritiro

Il Napoli ha effettuato il secondo giro di tamponi. Ieri mattina il terzo step, secondo il protocollo, e domani ripeterà ancora il test anti-Covid. Questa volta, però, gli operatori sanitari della Federico II li hanno lavorato direttamente al centro tecnico di Castel Volturno. Di seguito l’anali de Il Corriere del Mezzogiorno.

Stando a quanto riferisce il quotidiano, oggi in edicola, potrebbe iniziare da lunedì il ritiro nel centro sportivo.

“Anche i dirigenti presenti e il magazziniere (uno solo, da protocollo) sono stati sottoposti al tampone e poi si è dato il via alle sedute di allenamento individuale. Rino Gattuso è stato come sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andar via. C’è un’ipotesi di ritiro da lunedì, (come da indicazione del Cts) ma per ora si naviga a vista. D’altra parte l’albergo (che è chiuso da due mesi) andrebbe sanificato, ai camerieri imposta la quarantena. Ai suoi giocatori chiede tanto già adesso: ha ottenuto disponibilità, consapevole del fatto che per riavviare una macchina (due mesi fa quasi perfetta) c’è bisogno di tempo, di pazienza e di sacrifici.

Contento, per ora, di come si sono presentati tutti i ragazzi della rosa, al di là della tenuta atletica che hanno mantenuto con gli allenamenti a casa, Gattuso è rimasto colpito dal senso di responsabilità mostrato da ciascuno. Si lavora e basta, a prescindere da quello che sarà l’immediato futuro. E si lavora bene in un clima di assoluta armonia e disponibilità reciproca. Lo smart working ha giovato a tutti: da Mertens a Insigne a Fabian Ruiz a Koulibaly e Zielinski: sono in perfetta forma fisica e hanno risposto bene ai test atletici”.