Castellacci (ex medico della Nazionale) lancia l’allarme sul Napoli: “La condizione psicologica è alterata. Vi spiego”

Enrico Castellacci, Presidente medici sportivi italiani ed ex storico medico sociale della Nazionale italiana, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto, dell’attuale momento del Napoli, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

“La prova di ieri del Napoli in Spagna non è stata brillante, le assenze hanno pesato per il Napoli. In una situazione molto precaria, in cui si mette in discussione tutto e il contrario di tutto, bisogna stravolgere tutto, si tratta di una situazione psicologica anomala che investe anche i calciatori. Il Napoli da settimane è accompagnato da critiche, condizione psicologica è alterata.

Non è semplice giocare, pur impostando tatticamente la partita. La serenità di un ambiente è condizionante quando si vogliono ottenere ottimi risultati, si dovrebbe fare una valutazione obiettiva. Fisicamente non ho visto male i calciatori del Napoli. Ovviamente non è ancora nulla deciso, il campionato è ancora lungo e ci sono tante partite da giocare e la squadra di Gattuso può ancora recuperare”.

