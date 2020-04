Enrico Castellacci, medico della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazione nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito alla possibilità di ripresa del campionato. Di seguito le sue parole.

Castellacci: “Bravo Gravina, bisogna assicurare la sicurezza a tutti”

“Bisogna fare i complimenti a Gravina. Soprattutto quando sottolinea l’importanza del “farsi trovar pronti, se la luce verde per una graduale ripartenza ci fosse” e poi quando usa il termine “semplicità”. Sì perché qui non sono in discussione le linee guida scientifiche, ma la capacità di tutto il calcio professionistico, dalla Serie A alla C, di applicare i protocolli, garantendo la sicurezza di tutti”.

“Nello specifico si tratta di riparte con gli allenamenti nelle proprie strutture. Ma si dimentica che non si tratta solo di Serie A, dove tutti hanno il proprio centro tecnico. Man mano che si scende nelle serie bisogna garantire gli stessi standard sanitari e quindi l’igiene ogni giorno. Si tratta di un protocollo complicato da applicare”.

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL FUTURO DI GATTUSO

The post Castellacci: “La FIGC dovrà assicurare protocolli di sicurezza in tutte le serie” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento