Castellacci racconta: “Gattuso è arrivato al Mondiale con un infortunio. Spero sia di buon auspicio”

Le condizioni di Lorenzo Insigne tengono tutti con il fiato sospeso. Dai tifosi alla società fino agli addetti ai lavori. Il calciatore ha lasciato il campo nei minuti finali di Napoli-Lazio per infortunio. Una condizione che resta da valutare in particolare per la sfida di Champions League contro il Barcellona. Il calciatore si è sottoposto ad alcune terapie e sarà valutato giorno per giorno. In merito alle condizioni del calciatore ha parlato anche il professor Castellacci che ha rivelato anche un aneddoto su Gattuso. Di seguito le parole rilasciate ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Castellacci ed il racconto su Gattuso

“Di recuperi incredibili ne avete lì a Napoli un esempio grandissimo. Si tratta del tecnico Gattuso che andò al Mondiale in Germania del 2006 con una lesione sul muscolo della adduttore del vasto intermedio addirittura di 12 cm. Solo lui poteva recuperare dopo aver avuto un tale infortunio. Parliamo di un vero e proprio supereroe. Gattuso è riuscito a bypassare quel muscolo con degli esercizi incredibili, lavorando fino a dodici ore al giorno. Spero che questo episodio sia di buon auspicio per il recupero di Insigne“.

