Castellacci su Insigne: “Sconsiglio l’infiltrazione, potrebbe creare problemi. Mi auguro sabato possa esserci”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto il medico sportivo Enrico Castellacci, il quale ha commentato anche la condizione di Lorenzo Insigne, in vista di Barcellona-Napoli.

Di seguito le sue parole:

Non ho visitato il giocatore per cui non posso dire se ci sarà o meno a Barcellona. Mi auguro di cuore possa esserci perché uno come lui è indispensabile per il Napoli. È una gara talmente importante che un ragazzo come Lorenzo spero riesca a farne parte. Un’infiltrazione? Da ortopedico lo sconsiglio perché non sarebbe adeguata in quanto potrebbe creare dei problemi. Ci sono tanti altri accorgimenti che si possono fare e non entro nel dettaglio, ma i medici del Napoli sapranno come metterlo nella condizione di giocare, sempre se la lesione non è grave.