AGI – “‘ATA 36′. Dietro quella scritta ci sono sacrifici e sofferenza di famiglie che non si sono mai arrese. Me l’hanno regalata quando li ho incontrati, ed è custodita nella libreria di casa mia. Gli avevo promesso che gli avremmo ridato dignità, facendoli lavorare a tempo pieno. Promessa mantenuta. 4.530 persone, 4.530 famiglie, ex-lsu scuola che, dopo l’internazionalizzazione, si erano ritrovati con l’orario ridotto (da 36 a 18 ore) ed un conseguente abbassamento dello stipendio. Adesso il full time sarà loro garantito, per sempre”. Lo scrive il viceministro dell’Economia Laura Castelli in un post su Facebook.

“Abbiamo finalmente risolto questa problematica dopo oltre 20 anni di sfruttamento,

L'articolo Castelli annuncia un full time per 4.530 persone ex Lsu – scuola proviene da Notiziedi.

