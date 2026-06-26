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Castelporziano, IA e sensori per difendere la biodiversità

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Il progetto INWIT per monitorare aria e rischio incendi

Roma, 26 giu. (askanews) – Quando pensiamo alle torri per le telecomunicazioni, pensiamo soprattutto alla connettività: telefonate, internet, streaming, social network e 5G. In realtà queste infrastrutture possono fare molto di più, grazie alla loro diffusione sul territorio. Inwit ne ha circa 26.000 e ne ha almeno una nell’84% dei comuni italiani.Grazie a questo progetto, replicabile su tutti i territori italiani, le infrastrutture nate per la connettività digitale diventano strumenti fondamentali per la sostenibilità e la tutela dei territori, generando un valore condiviso per ambiente e comunità.”È un bel caso di integrazione fra infrastrutture digitali, tecnologie e innovazioni. Sulla torre esistente qui nell’area, abbiamo installato una telecamera collegata a un gateway con intelligenza artificiale, che riesce ad analizzare le immagini e a identificare principi di incendio, come ad esempio un pennacchio di fumo. A quel punto è in grado di inviare l’allarme alle centrali operative e quindi consentire un intervento immediato per prevenire eventuali incendi” ha dichiarato Diego Galli, Direttore Generale di Inwit.”Il nostro sistema è costituito da pochi elementi tecnologici: abbiamo una telecamera installata sulla torre che raccoglie fotografie e flussi video di tutta l’area che viene monitorata, mandandoli ad un centro di elaborazione che si trova in un box, che di fatto li elabora 24 ore su 24″ ha aggiunto Luca Capozucca, Responsabile Ingegneria e Innovazione di Inwit.L’iniziativa punta a rafforzare la tutela della biodiversità e la prevenzione degli incendi, una minaccia crescente per gli ecosistemi italiani.”Da tanti anni si parla del fatto che le due transizioni, quella ecologica e quella digitale, debbano andare di pari passo. È un’oggettiva verità che noi abbiamo cercato di promuovere quando abbiamo incontrato Inwit” ha concluso Stefano Ciafani, Presidente Nazionale di Legambiente.I dati raccolti contribuiranno a monitorare nel tempo lo stato dell’ambiente e a supportare eventuali interventi sul territorio. Un modello che potrebbe essere replicato in altre aree naturali del Paese, mettendo la tecnologia al servizio della sostenibilità.

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