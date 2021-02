Castelvolturno, il Napoli prepara la sfida contro il Genoa di Ballardini: il report

Il Napoli è tornato in campo a Castelvolturno per allenarsi in vista della gara contro il Genoa. Sul sito ufficiale della SSC Napoli è stato reso noto il report dell’allenamento di oggi. Ancora da valutare sono le condizioni di Lorenzo Insigne, che nella gara di ieri ha subito una botta al polpaccio ed è stato costretto ad uscire. In giornata è atteso anche il risultato del tampone di Fabian Ruiz che, se negativo, potrà aggregarsi di nuovo in gruppo ed essere presto a disposizione della squadra per le prossime gare.

Il Napoli torna in campo in vista del Genoa: il report dell’allenamento

“Dopo la gara contro l’Atalanta in Coppa Italia, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match di Marassi contro il Genoa in programma sabato alle ore 20.45. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, sono stati impegnati in una prima fase di riscaldamento e torello. Successivamente lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro”.

