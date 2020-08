Catalfo, non si arriverà a nuovi lockdown

AGI – “Non si arriverà a nuovi lockdown”. Ne è convinta la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, che in un’intervista al quotidiano ‘La Sicilia’ osserva: “Oggi il Ssn è più preparato per gestire una eventuale nuova ondata grazie alla creazione di molte terapie intensive e al rafforzamento della rete territoriale di prevenzione. Per evitare la diffusione del contagio, dobbiamo tutti – a iniziare dai più giovani – continuare a rispettare le regole”. Per quanto riguarda il protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, prosegue, “dopo la prima stesura iniziale, il 14 marzo, il testo è stato aggiornato a fine aprile sempre alla presenza di governo e parti sociali.

