Catania, 14 feriti nel crollo di una palazzina, 1 in condizioni serie

È bilancio esplosione causata da una fuga gas

Catania, 21 gen. (askanews) – “Al momento ci risultano 14 feriti, di cui uno in serie condizioni”. Lo hanno riferito i carabinieri di Catania, in relazione al crollo di una palazzina di tre piani nella città etnea avvenuto in tarda serata in seguito a una fuga di gas. Prosegue intanto l’intervento dei vigili del fuoco per la ricerca di eventuali dispersi. Secondo una prima ricostruzione l’esplosione è avvenuta attorno alle 19 di martedì durante le operazioni per intercettare una perdita di gas segnalata nella zona.