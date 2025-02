Catania, da Schifani omaggio floreale per festa di Sant’Agata

Durante la processione

Roma, 5 feb. (askanews) – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha omaggiato Sant’Agata nel giorno della sua Festa donandole dei fiori nel corso delle celebrazioni che si stanno svolgendo a Catania.

“Partecipare alla Festa di Sant’Agata è una bellissima esperienza, anche spirituale. Sono qui per il terzo anno e trovo sempre più entusiasmo. Questa folla ci sprona a credere nei valori, ci spinge ad andare avanti, a non fermarsi. Non credo che in Italia ci siano esperienze come questa. Ogni volta torno nella mia città più ricco”, ha detto il governatore.

Il presidente, nel pomeriggio, dopo aver partecipato in mattinata al Pontificale in Duomo e al pranzo sociale dell’Arcidiocesi e della Comunità di Sant’Egidio, è stato ospite del sindaco Enrico Trantino a Palazzo degli Elefanti.

In serata, Schifani sarà ospite del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno a palazzo Minoriti, sede di rappresentanza dell’Assemblea regionale siciliana, in via Etnea, da dove assisterà al passaggio della processione.