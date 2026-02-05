catania-in-festa-per-sant’agata,-la-russa:-“semu’-tutti-devoti,-tutti”

ROMA – Oggi, per la città di Catania, è una grande giornata di festa: si celebra, infatti, la santa patrona a cui tutti in Sicilia sono profondamente devoti e che oggi (dopo il giro ‘esterno’ di ieri) verrà ‘portata’ in giro per le strade della città nella consueta processione partecipatissima che nel pomeriggio riporterà la statua della santa all’interno della Cattedrale. Ieri, infatti, c’è stato il “giro esterno” lungo i confini della città antica, oggi il “giro interno” che attraversa il cuore barocco e i quartieri storici. Tra l’altro, quest’anno, ricorre anche il 900esimo anniversario del rientro in patria delle reliquie della Santa e quindi l’appuntamento è ancora più sentito: dopo il furto bizantino (1040), le spoglie tornarono infatti da Costantinopoli a Catania nel 1126. Quella di Sant’Agata è la terza celebrazione cristiana più importante al mondo per affluenza (prima ci sono la Settimana Santa di Siviglia e il Corpus Domini di Cuzco) ed è un evento molto particolare e folkloristico, caratterizzato da fede e identità. Per dirla con le parole di Ignazio La Russa, che è di origini catanesi (è nato a Paternò), “Semu’ tutti devoti, tutti. Viva Sant’Agata!”.

LA RUSSA: ‘SEMU’ TUTTI DEVOTI, VIVA SANT’AGATA

“A Catania, il 5 febbraio non è una data qualunque sul calendario: oggi la città si raccoglie, si riconosce e rinnova il suo legame più profondo con Sant’Agata. Una devozione che attraversa i secoli e continua a unire la città nel segno della fede e dell’identità. ‘Semu’ tutti devoti, tutti. Viva Sant’Agata!”. Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

DA POSTE UN FRANCOBOLLO COMMEMORATIVO

Poste Italiane comunica che oggi 5 febbraio viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo del rientro in patria delle reliquie di Sant’Agata, nel 900° anniversario, relativo al valore della tariffa, B pari a 1,30€. Tiratura: trecentomilaquindici esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari.Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura di Claudia Giusto.

La vignetta riproduce il busto reliquiario di Sant’Agata, opera dell’artista senese Giovanni di Bartolo nel 1376, adornato con i suoi preziosi ex voto. Sullo sfondo si staglia la facciata della Basilica Cattedrale di Catania, intitolata alla Santa, che ne custodisce le sue spoglie. La commemorazione del 900° anniversario del rientro in patria delle reliquie di Sant’Agata rappresenta un momento di profonda memoria identitaria, custode di una devozione secolare, che riconosce nella santità di Agata un emblema di fede, coraggio e protezione.Completano il francobollo le legende “RELIQUIE DI SANT’AGATA”, “900 ANNI DAL RIENTRO IN PATRIA”, “CATANIA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Catania Centro.È disponibile anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera filatelica e il bollettino illustrativo.Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

