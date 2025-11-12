catania,-incendio-in-centro-fieristico:-la-situazione-oggi

mercoledì, 12 Novembre , 25

DALL'ITALIA E DAL MONDO
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sono terminate all’alba di oggi, mercoledì 12 novembre, le operazioni dei Vigili del fuoco per l’incendio divampato a Catania, in viale Africa, nel complesso fieristico de ‘Le Ciminiere’ nella zona est della città. Sul posto hanno operato 3 squadre con il supporto di 3 autobotti che hanno garantito apporto idrico alle lance antincendio, si legge profilo X. 

Quando è divampato il rogo, che ha interessato la parte esterna del teatro posto all’interno del complesso, erano presenti alcuni operai, ma nessuno di loro risulta ferito o intossicato. 

Sul luogo dell’incendio si sono recate anche la Polizia di Stato e la Polizia locale, oltre al comandate dei Vigili del fuoco di Catania, Felice Iracà, e diversi funzionari tecnici.  

