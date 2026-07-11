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Catania, insegue il fratello dopo una lite e lo uccide a colpi di mannaia: arrestato
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Catania, insegue il fratello dopo una lite e lo uccide a colpi di mannaia: arrestato

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(Adnkronos) – Insegue il fratello dopo una lite e lo uccide a colpi di mannaia. E’ accaduto a Riposto, nel Catanese. La vittima è Natale Guarrera, pescivendolo 61enne. L’uomo è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. L’omicidio è avvenuto nei pressi della pescheria della vittima, nel lungomare Pantano di Riposto. 

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’uomo sarebbe stato colpito dal fratello, Giovanni Guarrera di 63 anni, titolare dello stesso settore commerciale, che avrebbe impugnato una mannaia durante una violenta discussione.  

Nella colluttazione sarebbe rimasto coinvolto anche il figlio dell’aggressore, nipote della vittima, che è stato ferito. Feriti anche due passanti che hanno assistito all’aggressione e sono intervenuti per disarmare l’aggressore. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri e portato in caserma. 

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