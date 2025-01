Catania, si inaugura la mostra ‘A Tavola con i Florio’

“Collezioni ceramiche 1900-1940″

Roma, 25 gen. (askanews) – Un viaggio ideale nel mondo dei Florio, imprenditori abili diventati esempio emblematico di coraggio e visionarietà. La mostra “A Tavola con i Florio. Collezioni ceramiche 1900-1940” celebra l’arte e l’eleganza siciliane, e permette di immergersi nell’Italia di quegli anni, un vero e proprio percorso nella bellezza senza tempo della Manifattura Ceramica Florio, nata a Palermo nel 1884 e rimasta in attività fino al 1940, quando fu assorbita dalla Richard-Ginori.

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento i Florio svilupparono infatti numerose attività, come quella della ceramica, forse la meno nota, eppure preziosa, di cui oggi rimangono importanti testimonianze grazie al lavoro certosino e appassionato dei collezionisti che nel tempo hanno curato e conservato cache-pot in stile liberty, servizi di piatti, sputacchiere, pezzi unici e rarissimi.

La mostra sarà inaugurata oggi nella sede del MF Museum & Fashion di Catania, in Piazza Cardinale Pappalardo 27, visitabile a ingresso gratuito fino al 20 maggio 2025. Curata da Marella Ferrera, stilista di fama internazionale, insieme agli studiosi Vincenzo Profetto e Antonino Lo Cascio, autori della monografia dedicata alla Ceramica Florio e attenti collezionisti, la mostra combina pezzi selezionati dalla collezione personale di Marella Ferrera con esemplari rari provenienti dalle collezioni degli studiosi, creando un percorso espositivo che celebra la maestria artigianale della Manifattura. I pezzi sono esposti su una suggestiva tavola apparecchiata (allestita dalla stilista con la collaborazione di Paolo Gagliardi) dove si possono ammirare le ceramiche che hanno saputo coniugare gli stili iconici di un’epoca d’oro, tra liberty ed estetismo inglese.

Alcuni pezzi unici, inoltre, sono stati incastonati all’interno di teche apribili, come fossero pagine di un libro, arricchiti da approfondimenti tematici che consentiranno ai visitatori di immergersi nello stile di vita di un’epoca passata. Inoltre, sono presenti le grafiche della Compagnia di Navigazione Generale Italiana dei Florio fornite da Alberto e Marina Bisagno. Ignazio Florio, infatti, diede vita nel 1881, assieme al genovese Raffaele Rubattino, alla più importante compagnia di navigazione nazionale.

