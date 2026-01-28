mercoledì, 28 Gennaio , 26

Champions, adesso i playoff: le possibili avversarie di Juve, Inter e Atalanta

Caterina Balivo: “Nasci a Napoli e tifi Juve?”. Tifosi bianconeri infuriati

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Come fai a nascere a Napoli e tifare un’altra squadra?”. Caterina Balivo fa infuriare i tifosi della Juventus. La conduttrice di La volta buona, programma pomeridiano di Raiuno, è un’accanita tifosa del Napoli. Nell’ultimo turno di campionato, la formazione azzurra è stata travolta dalla Juventus che si è imposta per 3-0 sui partenopei nella sfida giocata a Torino. “Quando ho preso l’aereo da Roma a Torino, a bordo c’erano tanti juventini che erano anche napoletani. Ho detto ‘ma com’è possibile che succeda questa cosa? Avete dei problemi?’. Mi hanno guardato stupiti per la domanda. Davvero, mi chiedo come si fa. Eppure, succede”, dice Balivo ironizzando sui tifosi bianconeri ‘made in Napoli’. 

La considerazione rimbalza sui social e provoca reazioni stizzite di tifosi della Juventus. “E ce lo dice Caterina Balivo nata ad Aversa, sicuramente ogni domenica va sugli spalti a supportare la Real Normanna, magari domenica la becco in curva contro il Francavilla”, risponde un utente. “Ma quelli nati a Quarto Oggiaro o a Sesto San Giovanni fanno i professori di milanesità? Spiegano agli altri come essere milanesi? Quelli nati a Frascati spiegano ai romani come essere romani? Esco pazzo”, chiede un altro tifoso bianconero. “A Napoli su un milione di abitanti ci sono almeno 50.000 juventini, ovvero una popolazione pari a quella di tutta Aversa… che è la città natale della soubrette in questione. Città degnissima e storica ma che non ha NULLA a che vedere con Napoli”, un’altra riflessione. 

