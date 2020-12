Caterina Collovati contro Alba Parietti a Live Non è la D’Urso: “sei un’opinionista, non sei Barbara D’Urso” | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso Caterina Collovati punta il dito contro Alba Parietti per il comportamento da prima donna durante la partecipazione del figlio Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020.

“Molte persone se la sono presa con Francesco perchè non potevano prendersela con me” – precisa la Parietti, ma la moglie di Fulvio Collovati replica: “io faccio dei complimenti a tuo figlio, tu sei opinionista come lo siamo tutti noi. Non sei Barbara D’Urso“.

Ecco il video Mediaset con lo scontro fra Caterina Collovati e Alba Parietti a Live Non è la D’urso.

continua a leggere sul sito di riferimento