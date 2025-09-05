venerdì, 5 Settembre , 25

Caterina Murino è diventata mamma. Il sogno si avvera a quasi 48 anni

Caterina Murino è diventata mamma. Il sogno si avvera a quasi 48 anni

ROMA – L’attrice Caterina Murino è diventata mamma per la prima volta. A 47 anni, poco prima di compierne 48 il prossimo 15 settembre, l’attrice ha dato alla luce un bimbo, frutto del suo amore con l’avvocato francese Édouard Rigaud, con il quale vive a Parigi, nel suggestivo quartiere di Montmartre.

L’annuncio della nascita tramite un post emozionante su Instagram: una foto in bianco e nero della manina del neonato incastonata tra quelle dei genitori. I quattro “fratelli maggiori”, i suoi amati gatti di casa, “Ilithyia, Hercule, Selené e Leto annunciano l’arrivo del loro fratellino Demetrio Tancredi Rigaud Murino, venuto al mondo il 21 agosto alle 18:17”. La didascalia, ironica e dolcissima: “La mamma e il papà stanno bene e sono pazzi di gioia per le future notti insonni”.

Il cammino verso la maternità per l’attrice sarda non è stato facile. Dopo due dolorosi aborti spontanei, Caterina Murino ha affrontato un impegnativo percorso di fecondazione assistita: “Alla mia età, ho dovuto chiedere alla medicina di venire in soccorso della natura. Non sempre si decide quando è il momento giusto per diventare madre”.
