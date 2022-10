Cattani (Farmindustria): “Nuovo governo abbia visione di sviluppo industriale”

BOLOGNA – “Cosa ci aspettiamo dal nuovo governo? Innanzitutto che abbia una visione di sviluppo industriale, che significa economia, sviluppo sociale, migliori opportunità per i giovani e per le competenze del nostro Paese, dall’altra che ponga la salute in una dimensione di investimento e non di costo”. Così il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, interpellato sul tema dalla Dire in occasione del XLIII Congresso nazionale dei farmacisti ospedalieri SIFO, in programma a Bologna fino a domenica.

“Noi veniamo da 15 anni di tagli, di un sottofinanziamento costante come percentuale del PIL sulla salute e sulla spesa farmaceutica- ha proseguito Cattani- con una governance legata ai tetti di spesa che non è più sostenibile. Sulla spesa farmaceutica ospedaliera c’è uno sfondamento perché la capienza è inadeguata, pari circa a 2 miliardi e 500 milioni di euro, il 50% è payback pagato dalle aziende, una tassa reale iniqua sul mondo delle imprese che frena l’attrazione di capitali, mentre dall’altra parte si risparmiano 600 milioni nella convenzionata che escono dalla spesa farmaceutica”.

Secondo il presidente di Farmindustria, quindi, in primis queste risorse “vanno tenute all’interno per alleviare il payback” e bisogna “ragionare insieme su un percorso progressivo di superamento dell’attuale governance- ha aggiunto Cattani- che rappresenta un freno all’attrazione degli investimenti, allo sviluppo economico diretto e indiretto legato all’industria farmaceutica e, più complessivamente, all’Healthcare”.

