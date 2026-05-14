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“Cattive abitudini” è il nuovo singolo di Mace con Salmo e Colapesce
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“Cattive abitudini” è il nuovo singolo di Mace con Salmo e Colapesce

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Milano, 14 mag. (askanews) – Esce venerdì 15 maggio, il nuovo atteso singolo di Mace, Cattive abitudini, in collaborazione con Salmo e Colapesce, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.

Dopo il trionfo della data al Forum di Milano e la pubblicazione di Levitating High, due voci iconiche, distanti per traiettorie ma sorprendentemente complementari, si incontrano sul nuovo singolo di Mace, Cattive abitudini. Un brano che vede co-protagonisti Salmo e Colapesce, due artisti che orbitano da tempo nell’universo creativo e collaborativo del producer, ma che qui si incrociano per la prima volta nello stesso asse, dando vita a un incontro inedito.

Cattive abitudini prende forma su una produzione firmata Mace: groove ipnotico, chitarre in primo piano, texture psichedeliche, influenze che richiamano alla French Touch e una batteria registrata dal celebre Derrick McKenzie, batterista dei Jamiroquai, per un approccio che continua a ridefinire i confini del pop elettronico contemporaneo. La produzione è il centro gravitazionale attorno a cui le voci cambiano forma, una regia invisibile dove sensibilità diverse possono coesistere senza perdere identità, ma amplificandosi a vicenda.

Il brano parla di ricadere negli stessi errori e nelle stesse abitudini, anche quando si prova a cambiare. “L’abitudine fa schiavo ogni uomo”: Salmo racconta il caos, l’istinto e la fatica di uscirne; Colapesce trasforma tutto in un ritornello ipnotico: “Ho solo imparato a volare / fra i mostri mi sento al sicuro / la notte il mio talento migliore è bruciare nel cielo”. Un’immagine che richiama il mito di Icaro, assumersi il rischio di consumarsi pur di sentirsi vivi.

Il singolo è stato presentato in anteprima durante la data di Mace al Forum del 30 aprile prodotta da Artist First, andata SOLD OUT. Una serata che ha riunito alcune delle voci più rappresentative della scena musicale italiana, trasformandosi in un’esperienza immersiva totale: un flusso continuo di musica, immagini e suggestioni visive, capace di trascendere la dimensione del concerto per diventare un ambiente condiviso, quasi onirico. Sul palco, insieme a Mace, si sono alternati numerosi artisti amici che hanno contribuito a rendere la serata unica e irripetibile: Altea, Astro, Centomilacarie, Colapesce, Ele A, Ernia, Frah Quintale, Gemitaiz, Izi, Jack The Smoker, Joan Thiele, Marco Castello, Marco Mengoni, Papa V, Pitta, Promessa, Salmo, Samurai Jay, DARRN e Venerus.

L’artwork del singolo è realizzato da Carlos del Rio-Bermudez, fotografo e artista spagnolo che altera chimicamente le pellicole dei suoi scatti fotografici attraverso un processo analogico.

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