Cavani, campione di umiltà: “Al PSG pranzavo con gli inservienti, mi piace stare in compagnia di chi fa le pulizie”

Nonostante il recente trasferimento al Manchester United, in Francia si parla ancora di Edinson Cavani, uno che lascia il cuore in tutti i luoghi che frequenta… c’è poco da fare. Fa molto discutere la biografia del Matador, un testo pubblicato in Francia che racconta la quotidianità del campione uruguaiano e né traccia un profilo davvero speciale.

Un passaggio in particolare ci fa capire la vera dimensione umana di Edinson. Cavani, infatti, spiega nel libro che quando era a Parigi era solito mangiare con gli inservienti del club e non con le star del club parigino: “Andavo spesso a mangiare con gli inservienti del club invece di stare con le star del PSG. Ho sempre amato parlare con le donne delle pulizie”, svela il Matador. Inoltre alla sua partenza alla volta di Manchester, così come riporta peraltro il tabloid “Sun”, pare che Cavani abbia rifiutato tutti i regali del PSG dicendo che avrebbe voluto pagarli.

