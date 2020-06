Cavani ha scelto il suo futuro: no all’Inter, vuole l’Atletico. Ma perché il Matador ha detto di no ai nerazzurri?

Il recente riscatto del cartellino di Mauro Icardi da parte del Paris SG ha di fatto messo la parola fine al rapporto tra il club parigino ed Edinson Cavani. Il centravanti uruguaiano è in scadenza di contratto e in cerca di una nuova sistemazione in vista della prossima stagione: in questi mesi si è parlato spesso del suo possibile trasferimento all’Inter ma a meno di clamorosi colpi di scena il futuro del Matador non sarà in nerazzurro. Al primo posto nelle preferenze di Cavani ci sarebbe… continua a leggere sul sito di riferimento