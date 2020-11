Non parte bene l’avventura di Edinson Cavani con la casacca del Manchester United. L’ex bomber del Napoli ha giocato solo 4 spezzoni di gara con i Red Devils, collezionando 85′ minuti di gioco. Un bottino davvero misero così come impietose sono le statistiche: zero gol all’attivo e solo un tiro in porta nell’arco degli 85′ minuti di gioco.

Martial e Rashford sono avanti nelle gerarchie del tecnico e i tabloid inglesi puntano il dito contro un giocatore che è considerato a tutti gli effetti un “bollito”. Uno di questi è Paul Ince, ex centrocampista dell’Inter – tra le altre. L’ex nerazzurro gli avrebbe preferito Raul Jiménez del Wolverhampton. Ricordiamo agli amici di Manchester che Cavani non ha svolto alcun precampionato e presumibilmente non è ancora entrato in forma.

Clicca qui se vuoi essere sempre informato sulle vicende del Napoli

The post Cavani massacrato dai tabloid inglesi: è davvero “bollito” il Matador? appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento