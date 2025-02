Cavo Dragone ai soldati ucraini: la pace non può essere imposta dall’aggressore

Avete resistito con coraggio, nostro sostegno rimarrà saldo

Milano, 24 feb. (askanews) – “La lotta dell’Ucraina è la nostra lotta. Il nostro sostegno rimarrà saldo”. Lo afferma in un post su X il presidente del Comitato militare della Nato Giuseppe Cavo Dragone, che rivolgendosi ai “coraggiosi soldati dell’Ucraina” aggiunge: “La pace che cerchiamo non può essere imposta dall’aggressore, ma deve essere una pace giusta, raggiunta attraverso la forza”.

“Sono passati tre anni dall’invasione russa, non provocata, ingiustificata e brutale. E per tutto questo tempo, avete resistito con coraggio! – scrive Cavo Dragone – “Ammiriamo la vostra determinazione. La vostra resilienza è la vera definizione di eroismo. Ricordate al mondo intero che la libertà non è mai concessa, si conquista”.

Ai “coraggiosi soldati dell’Ucraina” Cavo Dragone dice che “La bandiera della libertà sventola ancora sopra l’Ucraina”. E assicura: “Non siete soli. Siete nei nostri cuori, nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. E voi sarete vittoriosi”.