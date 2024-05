cciaa-frosinone-latina,-protocollo-d’intesa-“giovanni-proia”

Acampora: promozione del comparto moda e del fashion design

Roma, 17 nov. (askanews) – Siglato presso la sede frusinate della Camera di CommercioFrosinone Latina, il Protocollo d’Intesa con l’Accademia delle Belle Arti di Frosinone. Carico di emozioni il momento nel quale il Presidente della CCIAA, Giovanni Acampora, ha annunciato chelo stesso Protocollo sarà intitolato a Giovanni Proia, Consigliere camerale e membro di Giunta venuto a mancare nei giorni scorsi, che tanto si era impegnato per il raggiungimento di questo importante risultato.”Vorrei cogliere questa occasione per omaggiare l’amico Giovanni Proia. Se oggi siamo qui a siglare questo protocollo lo dobbiamo anche al suo impegno. È a lui che voglio dedicare questa firma. -Ha affermato il Presente Acampora davanti ad una sala gremita – Oggi finalmente si rinnova una collaborazione che ha funzionato negli anni passati ma con obiettivi innovativi e migliorati.L’Accademia delle Belle Arti rappresenta un’eccellenza della Moda e del Fashion design. E la Camera di Commercio, che è la casadelle imprese, oggi si impegna a valorizzare queste peculiarità. Il Made in Italy è al centro delle politiche governative ma anche e soprattutto di quelle del sistema delle imprese. Gli studentiqui presenti oggi e tutti quelli che frequentano l’Accademia hanno la grande opportunità di essere formati nel migliore dei modi per raggiungere importanti risultati per il loro futuro.Come Camera di Commercio mettiamo in campo finalmente questo protocollo, attraverso la nostra Azienda Speciale Informare. Un impegno che consentirà di lavorare insieme su vari asset e sulknow how delle imprese delle province di Frosinone e Latina. C’è tanto da fare e noi saremo al vostro fianco”. – Ha concluso Acampora nel ringraziare il Segretario generale Pietro Viscusi el’Azienda Speciale.