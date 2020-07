Il Napoli vince a Genoa senza Allan né Callejon, il cui futuro dopo il mini rinnovo fino ad agosto resta incerto. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nell’editoriale a firma di Monica Scozzafava, manda un avvertimento al club azzurro: in estate il brasiliano va ceduto, mentre non si può rinnovare il contratto dello spagnolo. Sarebbero due grossi errori per una squadra, quella allenata da Gennaro Gattuso, che deve rinascere e abbandonare gli schemi che hanno fatto le fortune del precedente ciclo. Non si può più dipendere dal taglio di Insigne per Callejon, spiega la giornalista.

Allan è arrivato al capolinea, il rinnovo di Callejon è un errore

“Opinione personale, dopo aver letto del possibile rinnovo di Callejon: sarebbe un errore. José ha dato tutto per la causa e continuare a dipendere dal suo taglio sull’assist di Insigne sarebbe un errore. Come sarebbe un errore non cedere Allan, arrivato ormai al capolinea della sua napoletanità” scrive il quotidiano.

The post CdM – Allan è arrivato al capolinea, va ceduto: un errore il rinnovo di Callejon appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento