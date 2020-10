CdM – Dal pullman già pronto ai tamponi prenotati a Torino, il Napoli voleva partire: il punto

Il Napoli ha già iniziatola battaglia legale: si prepara la strategia per l’Appello. Dopo la sentenza, ritenuta dai legali del Napoli ingiusta, del 3-0 a tavolino con annesso punto di penalizzazione, De Laurentiis si sta preparando a ribadire con forza la sua posizione agli organi predisposti. Il fulcro della sua risposta a questa sentenza verterà sulla dimostrazione delle intenzioni del Napoli, che aveva già tutto pronto per la partenza per Torino. Il ricorso del Napoli inizia da qui.

Il Napoli prepara il ricorso: i punti di forza

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione. Si legge:

“Il ricordo della preparazione alla trasferta è vivo: il pullman già pronto a Castel Volturno, l’autista che attendeva a Torino il Napoli soggiornando nell’albergo scelto dal club, i tamponi prenotati per la domenica mattina in modo da avere la certezza della negatività dell’intero gruppo-squadra a quattro ore dalla partita, come prevede il protocollo.

Il Napoli crede nella giustizia, è convinto che riuscirà a spuntarla se non nel prossimo grado, in quelli successivi, anche se ci fosse bisogno del Tar o del Consiglio di Stato. Si spera di colpire il vuoto lasciato dal giudice sportivo nella risoluzione del conflitto tra il protocollo e l’intervento dell’Asl. La Juventus non si presenterà in giudizio, Agnelli ha ribadito la posizione estranea al dibattimento nell’assemblea dei soci del club bianconero”.

