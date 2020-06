CdM – Gattuso guarda anche al futuro: l’obiettivo è trattenere il 70% della rosa

Gattuso ha avuto il grande merito a Napoli di ricompattare l’ambiente e lo spogliatoio grazie alle sue incredibili qualità umane. In secundis, ma non per importanza, il tecnico calabrese ha fornito un’organizzazione di gioco importante ad una squadra che aveva perso la bussola, che si sentiva lasciata a se stessa e che si era sfilacciata anche a causa di una gestione non adatta alle caratteristiche degli stessi calciatori. Un lavoro non semplice che ora non va buttato al vento: è per questo che Ringhio avrebbe chiesto a De Laurentiis di trattenere almeno il 70% della rosa attuale.

Napoli, Gattuso vuole tenere il 70% dei suoi calciatori

Le prossime gare di Serie A serviranno a Gattuso per fare determinate valutazioni. In conferenza il mister calabrese ha parlato proprio del consolidamento di alcuni tatticismi e di un entusiasmo che va stratificato, in vista di una stagione, la prossima, dove il Napoli vuole essere protagonista. Le gare dunque serviranno a crescere come organico e idea di gioco per poi prepararsi ad un anno infuocato. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che Gattuso vuole però che il gruppo non si sfaldi. Almeno il 70 per cento della rosa deve restare invariata. Quasi certi per ora sono solo le cessioni di Allan e Milik. Il calciatore brasiliano andrà sul mercato, mentre per Milik sembra difficile il rinnovo di contratto.

