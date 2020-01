CdM – Il Napoli da tempo ha bloccato Tsimikas ma dipende tutto da Ghoulam: la trattativa è ferma

Diventa sempre più complicata la questione Ghoulam, dato che il terzino algerino oltre a non scendere in campo per i continui infortuni, ha anche un ingaggio da ben 3 milioni di euro.

LA TRATTATIVA

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli avrebbe bloccato da tempo il terzino dell’Olympiakos Tsimikas, ma la trattativa sembrerebbe ferma a causa della mancata risoluzione con il numero 31 azzurro.

