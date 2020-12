Si attende ormai da giorni l’intesa relativa alla data del rinvio di Juventus-Napoli. Le due società ne stanno discutendo ma è difficile trovare spazio in un calendario fitto di impegni e competizioni. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, in occasione dell’incontro di Lega per discutere sui diritti TV, De Laurentiis e Agnelli hanno avuto modo di confrontarsi, a Firenze. Presente erano anche l’amministratore delegato della Lega di Serie A De Siervo, Campoccia dell’Udinese, Fenucci del Bologna e Fienga della Roma. L’argomento principale è stato proprio l’ingresso di fondi d’investimento in Serie A per la creazione della tanto chiacchierata media company con la cordata CVC.

Juventus-Napoli, la data del rinvio

Tuttavia, anche il recupero della sfida è stato oggetto di discussione. Un’ipotesi porta la sfida al 13 gennaio, già in calendario, ma a campo invertito. Si giocherebbe a Torino e si rimanderebbe a data da destinarsi la sfida al Maradona, come se il calendario da principio fosse stato così.

The post CdM – Juventus-Napoli, incontro tra Agnelli e De Laurentiis: spunta un’idea per il recupero del match appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento