Ieri al San Paolo, in Coppa Italia, è avvenuto l’esordio stagionale col Napoli per Diego Demme. Adesso si attende che lo stesso accada con Stanislav Lobotka, il quale domenica ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart ma il suo acquisto non è ancora stato reso ufficiale.

Secondo quanto racconta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il calciatore slovacco sceglierà il numero di maglia 98. In realtà, è già in possesso di Leandrinho, ma il futuro del brasiliano appare ancora lontano da Napoli. Il giovane calciatore è stato in prestito e potrebbe tornarvi a gennaio.

L’esordio di Lobotka col Napoli

Difficile vedere in campo con la maglia del Napoli Lobotka, in occasione della gara di sabato sera contro la Fiorentina. C’è bisogno dei tempi d’inserimento necessari e il momento in stagione è piuttosto delicato. Tuttavia, Gattuso sorride a metà perché ci saranno dei recuperi. Rientrano oggi alla base sia Mertens che Maksimovic. Koulibaly è presente a Castel Volturno ma l’edema non si è ancora riassorbito. Diego Demme potrebbe già contare su maggiori possibilità, mentre la certezza tra i pali pare sia in questo momento David Ospina.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post CdM – Lobotka ha scelto il numero di maglia: appartiene già a un azzurro. Sarà addio? appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento