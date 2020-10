CdM – Mario Rui e Bakayoko dal 1′ in Napoli-Atalanta: Gattuso studia la formazione

Mario Rui attende la sua occasione per disputare la prima gara della stagione da titolare. Ciò potrebbe accadere in vista della sfida che il Napoli disputerà contro l’Atalanta, alla ripresa del campionato. Stando a quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, il terzino portoghese ha completamente recuperato dall’infiammazione al ginocchio ed è pronto a scendere in campo. Insieme a Mario Rui, potrebbe debuttare anche il neo-acquisto Tiemoué Bakayoko. Il suo apporto, infatti, pare sarà necessario a causa dell’assenza di Zielinski ed Elmas, entrambi ancora positivi al coronavirus. La condizione fisica dell’ivoriano al momento non è eccellente, ma le due settimane d’allenamento col Napoli nella “bolla” in tal senso potranno rivelarsi fondamentali.