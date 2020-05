CdM – Pranzo all’aperto per il Napoli a Castel Volturno: Gattuso riunisce i suoi. Grande entusiasmo

Il Napoli continua nello svolgimento degli allenamenti in sessione individuale, ma non sono più facoltativi, bensì obbligatori. C’è un controllo continuo relativo alla salute dei calciatori, che in settimana si sono posti al quinto tampone e oggi al sesto. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, si sta incrementando anche il ritmo delle sedute.

Nel giorno in cui, da ordinanza regionale, in Campania hanno riaperto i ristoranti, il Napoli ne ha improvvisato uno in casa propria, intimo innanzitutto e senza pretese. Il necessario per scambiare una chiacchiera oltre il campo. Ieri Rino Gattuso ha riunito la squadra per colazione e in una mensa improvvisata all’aperto, un metro tra ogni sedia, si è ripetuto un rito che pure è fondamentale per l’armonia del gruppo: pranzo leggero e anche veloce prima che ciascuno tornasse a casa propria, con l’auto personale.

Pranzo insieme ed entusiasmo per il Napoli

Gattuso si sta impegnando affinché si recuperi la normalità dell’ambiente, sebbene con le precauzioni considerate grandi novità, come il disinfettante in gel a portata di mano. L’entusiasmo c’è in tutti i calciatori e grande voglia di ricominciare, per cui l’umore alto aiuta al morale. Si parla e si scherza. Gattuso è il trait d’union fra tutti, per un gruppo che continua a essere il punto forte del Napoli.