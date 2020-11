Victor Osimhen non accompagnerà la sua Nigeria nell’ultima sfida, quella di martedì contro la Sierra Leone, valida per la qualificazione alla prossima edizione della Coppa d’Africa. Il calciatore resterà, infatti, ancora un giorno in patria e poi farà ritorno a Napoli. Lo staff medico del club azzurro lo attende per valutare l’infortunio di venerdì. Dovrebbe trattarsi di un problema alla spalla. Lo stesso che l’aveva già tenuto fermo circa due settimane, due anni fa, quando si disimpegnava al Watford.

In base a quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, Osimhen si sottoporrà a nuovi test e le sue valutazioni saranno valutate per comprendere se avrà bisogno di terapie e come dovrà allenarsi per evitare di pesare sul problema che ha. Tutto dipenderà dal fastidio che avverte, la cui intensità sarà fondamentale per capire se potrà o meno scendere in campo contro il Milan, domenica prossima.

The post CdM – Stop Osimhen, a Napoli sarà valutato: in dubbio la sua presenza contro il Milan appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento