CdN – Callejon fa una promessa alla squadra: “Devo chiudere in bellezza”

L’edizione odierna di Cronache di Napoli svela un retroscena legato ad una promessa fatta da José Maria Callejon ad alcuni compagni di squadra. Tutto è successo domenica sera, quando gli azzurri erano a cena in un ristorante di Posillipo dopo la vittoria con la Spal allo stadio San Paolo.

Napoli, Callejon promette: “Devo chiudere in bellezza”

“Erano presenti Mertens, Hysaj, Callejon, Maksimovic e Mario Rui accompagnati da qualche amico. Callejon, seduto accanto a Mario Rui, ha lanciato una promessa ai compagni e ai tifosi: “Devo chiudere in bellezza, per me e soprattutto per il popolo partenopeo. Lo meritiamo tutti”. Una cena dall’effetto benefico: i calciatori sono ritornati a vivere la città e non si sono sottratti ai tifosi, ma con prudenza. La serenità è ritornata anche nel rapporto con i napoletani”.

La questione contratto

Questo sarebbe potuto essere l’ultimo giorno di contratto dello spagnolo, ma ha deciso di giocare gratis fino ad agosto pur di portare a termine la stagione con il resto della squadra. Una grande dimostrazione d’amore dopo sette anni vissuti da protagonista. De Laurentiis, da parte sua, ha acconsentito a pagare la polizza assicurativa supplementare che tutelerà il calciatore in caso di infortuni in queste ultime settimane.

