Cdp e i francesi di Euronext sono in corsa per Borsa Italiana 

AGI – E’ ufficiale: nella partita con il London Stock Exchange, che detiene il 100% di Borsa italiana, entra ufficialmente la cordata formata da Cassa Depositi e Prestiti e da Euronext, che gestisce le piazze di Amsterdam, Bruxelles e Parigi. Lo scorso 21 agosto avevano presentato un’offerta per Mts, la piattaforma elettronica per la trattazione all’ingrosso di titoli obbligazionari europei a reddito fisso, mentre lunedì prossimo a Londra dovrebbe arrivare una seconda proposta, ad hoc per Borsa Spa. La scadenza era fissata per oggi, ma le due società hanno chiesto qualche giorno di tempo per effettuare una due diligence più approfondita.

